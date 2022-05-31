Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери противника на 31 мая ориентировочно составили:
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее в Институте изучения войны заявили, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
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