Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати противника на 31 Травня орієнтовно склали:
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.
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