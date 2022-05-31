RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 500 російських військовослужбовців. Також противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати противника на 31 Травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30 500 (+150)
  • Танки - 1358 (+9)
  • Бойові броньовані машини - 3302 (+20)
  • Артилерійські системи - 649 (+6)
  • РСЗВ - 207 (+2)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 208 (+1)
  • Вертольоти - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8)
  • Крилаті ракети - 120 (+2)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2275 (+17)
  • Спеціальна техніка - 48 (+0)

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійська РФГенштаб ВСУ