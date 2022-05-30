Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Также противник потерял почти 1350 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что общие боевые потери противника на 30 мая ориентировочно составили:
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, по данной британской разведки, Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину.
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