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Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России

Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Также противник потерял почти 1350 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что общие боевые потери противника на 30 мая ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 30 350 (+200)
  • Танки - 1349 (+11)
  • Боевые бронированные машины - 3282 (+12)
  • Артиллерийские системы - 643 (+12)
  • РСЗО - 205 (+2)
  • Средства ПВО - 93 (+0)
  • Самолеты - 207 (+0)
  • Вертолеты - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 507 (+3)
  • Крылатые ракеты - 118 (+2)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2258 (+18)
  • Специальная техника - ​48 (+0)

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, по данной британской разведки, Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину.

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