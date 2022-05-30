ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Армия России понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 08:45
Армия России понесла огромные потери офицеров среднего и младшего звена, - британская разведка Фото: Российская армия потеряла огромное число офицеров среднего и младшего звена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, командиры бригад и батальонов выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут полную ответственность за действия своих подразделений.

Точно так же младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку в армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров, которые выполняют эту роль в западных войсках.

"Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", отмечается в сообщении.

Более того, батальонные тактические группы (БТГ), которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских войск на Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, за три месяца полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано боле 30 тысяч русских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть