Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 350 російських військових. Також противник втратив майже 1350 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 30 травня орієнтовно склали:
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щодо даної британської розвідки, Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.