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Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії

Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 350 російських військових. Також противник втратив майже 1350 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 30 травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30 350 (+200)
  • Танки - 1349 (+11)
  • Бойові броньовані машини - 3282 (+12)
  • Артилерійські системи - 643 (+12)
  • РСЗВ - 205 (+2)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 207 (+0)
  • Вертольоти - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3)
  • Крилаті ракети - 118 (+2)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2258 (+18)
  • Спеціальна техніка - 48 (+0)

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щодо даної британської розвідки, Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну.

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