Около 29450 военных и 206 самолетов: новые данные о потерях РФ
Фото: Потери России составляют около 29450 военных (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 25 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1305 (+3),
- боевых бронированных машин - 3213 (+19),
- артиллерийских систем - 606 (+0),
- РСЗО - 201 (+0),
- средства ПВО - 93 (+0),
- самолетов - 206 (+1),
- вертолетов - 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 491 (+11),
- крылатые ракеты - 112 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5),
- специальная техника - 44 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Лиманском направлении.
Напомним, срочник Нацгвардии сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.