Близько 29450 військових і 206 літаків: нові дані про втрати РФ
Фото: втрати Росії складають близько 29450 військових (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 25 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1305 (+3),
- бойових броньованих машин - 3213 (+19),
- артилерійських систем - 606 (+0),
- РСЗВ - 201 (+0),
- засоби ППО - 93 (+0),
- літаків - 206 (+1),
- вертольотів - 170 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
- крилаті ракети - 112 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5),
- спеціальна техніка - 44 (+1).
За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Лиманському напрямку.
Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25.
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