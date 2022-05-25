ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 29450 військових і 206 літаків: нові дані про втрати РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 25 травня 2022 09:52
Близько 29450 військових і 206 літаків: нові дані про втрати РФ Фото: втрати Росії складають близько 29450 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 25 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1305 (+3),
  • бойових броньованих машин - 3213 (+19),
  • артилерійських систем - 606 (+0),
  • РСЗВ - 201 (+0),
  • засоби ППО - 93 (+0),
  • літаків - 206 (+1),
  • вертольотів - 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
  • крилаті ракети - 112 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5),
  • спеціальна техніка - 44 (+1).

За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою