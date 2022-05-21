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Около 28850 военных и 169 вертолетов: Генштаб назвал потери России

Фото: Россия потеряла около 28850 военных и 169 вертолетов (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные силы РФ потеряли около 28850 военнослужащих. При этом были уничтожены 169 вертолетов из состава российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Facebook.

Общие потери России в войне против Украины на 21 мая ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 28850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1278 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 596 (+0) ед,
  • РСЗО - 201 (+1) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+0) ед,
  • вертолетов - 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 462 (+2),
  • крылатые ракеты - 104 (+1),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
  • специальная техника - 43 (+0).

В штабе сообщили, что за минувшие сутки самые большие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ сбили три беспилотника, ракету и неопознанный летающий объект.

Ранее сообщалось, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Отметим, что с начала мая российские войска активизировали попытки наступления на Донбассе.

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