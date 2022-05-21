Около 28850 военных и 169 вертолетов: Генштаб назвал потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные силы РФ потеряли около 28850 военнослужащих. При этом были уничтожены 169 вертолетов из состава российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Facebook.
Общие потери России в войне против Украины на 21 мая ориентировочно составляют:
В штабе сообщили, что за минувшие сутки самые большие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ сбили три беспилотника, ракету и неопознанный летающий объект.
Ранее сообщалось, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.
Отметим, что с начала мая российские войска активизировали попытки наступления на Донбассе.
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