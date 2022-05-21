Близько 28850 військових і 169 вертольотів: Генштаб назвав втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні Сили РФ втратили близько 28850 військовослужбовців. При цьому були знищені 169 вертольотів зі складу російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу в Facebook.
Загальні втрати Росії у війні проти України на 21 травня орієнтовно становлять:
У штабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ збили три безпілотники, ракету і непізнаний літаючий об'єкт.
Раніше повідомлялося, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.
Зазначимо, що з початку травня російські війська активізували спроби наступу на Донбасі.
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