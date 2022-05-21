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Близько 28850 військових і 169 вертольотів: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія втратила близько 28850 військових і 169 вертольотів (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні Сили РФ втратили близько 28850 військовослужбовців. При цьому були знищені 169 вертольотів зі складу російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу в Facebook.

Загальні втрати Росії у війні проти України на 21 травня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1278 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 3116 (+26) од,
  • артилерійських систем - 596 (+0) од,
  • РСЗВ - 201 (+1) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків-204 (+0) од,
  • вертольотів - 169 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
  • крилаті ракети - 104 (+1),
  • Кораблі / катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

У штабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ збили три безпілотники, ракету і непізнаний літаючий об'єкт.

Раніше повідомлялося, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

Зазначимо, що з початку травня російські війська активізували спроби наступу на Донбасі.

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