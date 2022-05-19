Около 28 500 военных и почти 600 артсистем: названы новые потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют
В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Напомним, ВСУ сбили за минувшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику урон в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.
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