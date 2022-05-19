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ВСУ уничтожили 20 бронемашин, крылатую ракету и бомбардировщик Су-34. Радиообмен оккупантов

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Четверг 19 мая 2022 01:46
ВСУ уничтожили 20 бронемашин, крылатую ракету и бомбардировщик Су-34. Радиообмен оккупантов Фото: сбитый ВСУ российский самолет (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские подразделения зенитных ракетных войск сбили за прошедшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику потери в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

В течение среды, 18 мая, наша ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники.

"По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", - говорится в публикации.

Также в Днепропетровской области подразделениями зенитных ракетных войск была сбита российская крылатая ракета. А в Харьковской области вблизи оккупированного Купянска украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34.

"Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались!" - рассказали военные.

В сети был опубликован ролик с радиообменом российских захватчиков после сбития истребителя.

Видео: украинские военные рассказали о сбитых воздушных целях врага и представили радиообмен рашистов

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что войска РФ совершили ряд провальных попыток наступления на Донбассе.

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