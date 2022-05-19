ВСУ уничтожили 20 бронемашин, крылатую ракету и бомбардировщик Су-34. Радиообмен оккупантов
Украинские подразделения зенитных ракетных войск сбили за прошедшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику потери в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.
В течение среды, 18 мая, наша ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники.
"По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", - говорится в публикации.
Также в Днепропетровской области подразделениями зенитных ракетных войск была сбита российская крылатая ракета. А в Харьковской области вблизи оккупированного Купянска украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34.
"Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались!" - рассказали военные.
В сети был опубликован ролик с радиообменом российских захватчиков после сбития истребителя.
Видео: украинские военные рассказали о сбитых воздушных целях врага и представили радиообмен рашистов
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что войска РФ совершили ряд провальных попыток наступления на Донбассе.
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