Близько 28 500 військових і майже 600 артсистем: названо нові втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 28 500 своїх військових. Також було знищено 595 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно складають
У Генштабі додають, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ збили за минулу добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і крилату ракету. Також авіація ЗСУ завдала противнику втрат у живій силі та техніці, знищивши близько двох десятків бронемашин і боєприпаси.
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