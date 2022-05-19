Около 28 500 военных и почти 600 артсистем: названы новые потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют

личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем - 595 (+9) ед,

РСЗО - 199 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+2) ед,

самолетов - 203 (+1) ед,

вертолетов - 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),

крылатые ракеты - 103 (+1),

корабли / катера - 13 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,

специальная техника - 43 (+0).

В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Напомним, ВСУ сбили за минувшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику урон в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.

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