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Около 28 500 военных и почти 600 артсистем: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Четверг 19 мая 2022 08:56
Около 28 500 военных и почти 600 артсистем: названы новые потери России Фото: Россия потеряла в войне уже 28 500 военных и 595 артиллерийских систем (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют

  • личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 595 (+9) ед,
  • РСЗО - 199 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+2) ед,
  • самолетов - 203 (+1) ед,
  • вертолетов - 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),
  • крылатые ракеты - 103 (+1),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
  • специальная техника - 43 (+0).

В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Напомним, ВСУ сбили за минувшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику урон в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.

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