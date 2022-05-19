Около 28 500 военных и почти 600 артсистем: названы новые потери России
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют
- личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 595 (+9) ед,
- РСЗО - 199 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+2) ед,
- самолетов - 203 (+1) ед,
- вертолетов - 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),
- крылатые ракеты - 103 (+1),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
- специальная техника - 43 (+0).
В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Напомним, ВСУ сбили за минувшие сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и крылатую ракету. Также авиация ВСУ нанесла противнику урон в живой силе и технике, уничтожив около двух десятков бронемашин и боеприпасы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.