Близько 28 500 військових і майже 600 артсистем: названо нові втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 28 500 своїх військових. Також було знищено 595 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно складають
- особового складу - близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1254 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 3063 (+20) од,
- артилерійських систем - 595 (+9) од,
- РСЗВ - 199 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+2) од,
- літаків - 203 (+1) од,
- гелікоптерів - 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),
- крилаті ракети - 103 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
У Генштабі додають, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ збили за минулу добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і крилату ракету. Також авіація ЗСУ завдала противнику втрат у живій силі та техніці, знищивши близько двох десятків бронемашин і боєприпаси.
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