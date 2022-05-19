Близько 28 500 військових і майже 600 артсистем: названо нові втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 28 500 своїх військових. Також було знищено 595 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно складають

особового складу - близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1254 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3063 (+20) од,

артилерійських систем - 595 (+9) од,

РСЗВ - 199 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+2) од,

літаків - 203 (+1) од,

гелікоптерів - 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),

крилаті ракети - 103 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

У Генштабі додають, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ збили за минулу добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34 і крилату ракету. Також авіація ЗСУ завдала противнику втрат у живій силі та техніці, знищивши близько двох десятків бронемашин і боєприпаси.

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