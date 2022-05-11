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Около 26350 военных и 160 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ

Фото: Россия потеряла около 26350 военных и 160 вертолетов (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских оккупантов составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 26350 (+350)
  • Танки - 1187 (+17)
  • Боевые бронированные машины - 2856 (+48)
  • Артиллерийские системы - 528 (+9)
  • РСЗО - 185 (+0)
  • Средства ПВО - 87 (+0)
  • Самолеты - 199 (+0)
  • Вертолеты - 160 (+2)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)
  • Корабли/катера - 12 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)
  • Специальная техника - ​​41 (+0)
  • Крылатые ракеты - 94 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в целом за сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив один вертолет и 4 беспилотника.

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