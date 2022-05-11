Около 26350 военных и 160 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских оккупантов составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.
Напомним, войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в целом за сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив один вертолет и 4 беспилотника.
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