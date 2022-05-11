Близько 26350 військових і 160 вертольотів: Генштаб розповів про втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати російських окупантів склали 26 350 військовослужбовців. При цьому були знищені 160 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook .

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися в Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що в цілому за добу бійці ЗСУ збили 5 повітряних цілей російських військ, знищивши один вертоліт і 4 безпілотники.

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