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Украинские военные сбили российский вертолет и 4 беспилотника за день

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Среда 11 мая 2022 00:38
Украинские военные сбили российский вертолет и 4 беспилотника за день Фото: сбитый ВСУ российский вертолет (t.me/zaborona.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинская ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил, а также бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение суток 5 воздушных целей российских оккупантов, сбив 4 беспилотника и 1 вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, 10 мая, нашей противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил были поражены четыре вражеские БПЛА "Орлан-10".

Также военнослужащие бригады десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-24.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200 самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на победобесие. Берегут московиты технику!" - отмечается в сводке.

Украинская авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжала наносить войскам РФ огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных сил.

Ранее сообщалось, что украинские Силы обороны освободили 4 села в Харьковской области от российских оккупантов, которых выбили в Харьковском и Чугуевском районах.

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