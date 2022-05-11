ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Около 26350 военных и 160 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 09:20
Около 26350 военных и 160 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ Фото: Россия потеряла около 26350 военных и 160 вертолетов (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских оккупантов составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 26350 (+350)
  • Танки - 1187 (+17)
  • Боевые бронированные машины - 2856 (+48)
  • Артиллерийские системы - 528 (+9)
  • РСЗО - 185 (+0)
  • Средства ПВО - 87 (+0)
  • Самолеты - 199 (+0)
  • Вертолеты - 160 (+2)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)
  • Корабли/катера - 12 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)
  • Специальная техника - ​​41 (+0)
  • Крылатые ракеты - 94 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в целом за сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив один вертолет и 4 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ Войска РФ
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского