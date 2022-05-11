Около 26350 военных и 160 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских оккупантов составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 26350 (+350)
- Танки - 1187 (+17)
- Боевые бронированные машины - 2856 (+48)
- Артиллерийские системы - 528 (+9)
- РСЗО - 185 (+0)
- Средства ПВО - 87 (+0)
- Самолеты - 199 (+0)
- Вертолеты - 160 (+2)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)
- Корабли/катера - 12 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)
- Специальная техника - 41 (+0)
- Крылатые ракеты - 94 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.
Напомним, войска РФ потеряли за день почти 80 оккупантов и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в целом за сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив один вертолет и 4 беспилотника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.