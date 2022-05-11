Близько 26350 військових і 160 вертольотів: Генштаб розповів про втрати РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати російських окупантів склали 26 350 військовослужбовців. При цьому були знищені 160 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 26350 (+350)
- Танки - 1187 (+17)
- Бойові броньовані машини - 2856 (+48)
- Артилерійські системи - 528 (+9)
- РСЗВ - 185 (+0)
- Засоби ППО - 87 (+0)
- Літаки - 199 (+0)
- Вертольоти - 160 (+2)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1997 (+17)
- Кораблі / катери - 12 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10)
- Спеціальна техніка - 41 (+0)
- Крилаті ракети - 94 (+0).
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися в Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки.
Раніше повідомлялося, що в цілому за добу бійці ЗСУ збили 5 повітряних цілей російських військ, знищивши один вертоліт і 4 безпілотники.
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