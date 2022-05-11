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Близько 26350 військових і 160 вертольотів: Генштаб розповів про втрати РФ

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Київ, Середа 11 травня 2022 09:20
Близько 26350 військових і 160 вертольотів: Генштаб розповів про втрати РФ Фото: Росія втратила близько 26350 військових і 160 вертольотів (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати російських окупантів склали 26 350 військовослужбовців. При цьому були знищені 160 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 26350 (+350)
  • Танки - 1187 (+17)
  • Бойові броньовані машини - 2856 (+48)
  • Артилерійські системи - 528 (+9)
  • РСЗВ - 185 (+0)
  • Засоби ППО - 87 (+0)
  • Літаки - 199 (+0)
  • Вертольоти - 160 (+2)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1997 (+17)
  • Кораблі / катери - 12 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10)
  • Спеціальна техніка - 41 (+0)
  • Крилаті ракети - 94 (+0).

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися в Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ втратили за день майже 80 окупантів і 12 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що в цілому за добу бійці ЗСУ збили 5 повітряних цілей російських військ, знищивши один вертоліт і 4 безпілотники.

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Війна Росії проти України Генштаб ВСУ Війська РФ
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