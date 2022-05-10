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Около 26 тысяч военных и 1170 танков: Генштаб сообщил о потерях России

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Киев, Вторник 10 мая 2022 09:13
Около 26 тысяч военных и 1170 танков: Генштаб сообщил о потерях России Фото: потери России составляют около 26 тысяч военных и 1170 танков (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 26000 (+350)
  • Танки - 1170 (+25)
  • Боевые бронированные машины - 2808 (+44)
  • Артиллерийские системы - 519 (+6)
  • РСЗО - 185 (+0)
  • Средства ПВО - 87 (+0)
  • Самолеты - 199 (+0)
  • Вертолеты - 158 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1980 (+10)
  • Корабли/катера - 12 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3)
  • Специальная техника - ​​41 (+0)
  • Крылатые ракеты - 94 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке.

По данным Генштаба, Вооруженные силы РФ не успевают восполнять свои ряды из-за многочисленных потерь. Восстановлению боеспособности даже не способствуют ускоренная подготовка контрактников и принудительный набор "добровольцев".

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