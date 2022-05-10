Около 26 тысяч военных и 1170 танков: Генштаб сообщил о потерях России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 26000 (+350)
- Танки - 1170 (+25)
- Боевые бронированные машины - 2808 (+44)
- Артиллерийские системы - 519 (+6)
- РСЗО - 185 (+0)
- Средства ПВО - 87 (+0)
- Самолеты - 199 (+0)
- Вертолеты - 158 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1980 (+10)
- Корабли/катера - 12 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 380 (+3)
- Специальная техника - 41 (+0)
- Крылатые ракеты - 94 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке.
По данным Генштаба, Вооруженные силы РФ не успевают восполнять свои ряды из-за многочисленных потерь. Восстановлению боеспособности даже не способствуют ускоренная подготовка контрактников и принудительный набор "добровольцев".
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