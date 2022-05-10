Близько 26 тисяч військових і 1170 танків: Генштаб повідомив про втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 тисяч військовослужбовців. При цьому були знищені 1170 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook .

Нагадаємо, ЗСУ знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході.

За даними Генштабу, Збройні Сили РФ не встигають заповнювати свої ряди через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".

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