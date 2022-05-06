Около 24900 человек и более 500 систем артиллерии: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
бщие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне из Киевского водохранилища достали вертолет Ми-24 российских оккупантов.
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