Близько 24900 осіб і понад 500 систем артилерії: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 900 військовослужбовців. Українським силам також вдалося знищити понад 500 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
бщіе бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні з Київського водосховища дістали вертоліт Мі - 24 російських окупантів.
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