Выловили "крокодила". Сбитый ВСУ российский вертолет достали из Киевского водохранилища
Вертолет Ми-24 российских оккупантов, который пошел курсом военного корабля, достали на сушу. Он является очередным доказательством войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ в четверг, 5 мая.
"На Киевщине пограничники Житомирского отряда совместно с собратьями из Вооруженных Сил Украины, выловили "крокодила". Так, рашисты называют один из своих боевых вертолетов", - говорится в сообщении.
На днях пограничники катером морской охраны отбуксировали затонувший вертолет, который был на буях подвешен со дна Киевского водохранилища подразделением ВСУ.
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