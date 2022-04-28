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Около 22800 военных и 970 танков: Генштаб обновил потери России

Фото: с начала войны уничтожены 22800 военных и 970 танков РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22800 своих солдат убитыми. При этом было уничтожено 970 танков и 187 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 составляют:

  • личного состава - около 22800 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 970 (+31) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ЕД,
  • артиллерийских систем-431 (+10) Ед,
  • РСЗО - 151 (+2) ед,
  • средства ПВО - 72 (+1) ед,
  • самолетов - 187 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
  • корабли / катера - 8 (+0) ЕД,
  • цистерн с ГСМ-76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 215 (+8).
  • специальная техника - 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

В Генштабе отмечают, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.

"Данные уточняются", - добавляют в ведомстве.

Напомним, украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину над Львовской областью силы ПВО сбили 20 крылатых ракет врага. Также было уничтожено около 10 БПЛА страны-агрессора.

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