Около 22800 военных и 970 танков: Генштаб обновил потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 составляют:

личного состава - около 22800 (+400) человек ликвидировано,

танков - 970 (+31) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ЕД,

артиллерийских систем-431 (+10) Ед,

РСЗО - 151 (+2) ед,

средства ПВО - 72 (+1) ед,

самолетов - 187 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1688 (+22) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ЕД,

цистерн с ГСМ-76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 215 (+8).

специальная техника - 31 (+0).

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

В Генштабе отмечают, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.

"Данные уточняются", - добавляют в ведомстве.

Напомним, украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину над Львовской областью силы ПВО сбили 20 крылатых ракет врага. Также было уничтожено около 10 БПЛА страны-агрессора.

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