Около 22800 военных и 970 танков: Генштаб обновил потери России

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22800 своих солдат убитыми. При этом было уничтожено 970 танков и 187 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 составляют:
В Генштабе отмечают, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях.
"Данные уточняются", - добавляют в ведомстве.
Напомним, украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник.
Добавим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину над Львовской областью силы ПВО сбили 20 крылатых ракет врага. Также было уничтожено около 10 БПЛА страны-агрессора.
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