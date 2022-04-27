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Названо количество сбитых ракет над Львовской областью с начала войны

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Львовская область, Среда 27 апреля 2022 14:12
Названо количество сбитых ракет над Львовской областью с начала войны Фото: названо количество сбитых ракет над Львовской областью с начала войны (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину над Львовской областью силы ПВО сбили 20 крылатых ракет врага. Также было уничтожено около 10 БПЛА страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого в Telegram.

"С начала большой войны силы ПВО сбили над Львовщиной более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага", - написал Козицкий.

В свою очередь он напомнил о чат-боте, которым могут пользоваться гражданские, чтобы сообщить об угрозе в небе.

"Чтобы внимательные гражданские люди могли тоже внести свой вклад в победу Украины над оккупантом, а также на запрос сил ПВО, Львовская областная военная администрация совместно с IT-специалистами разработала для Telegram чат-бот "Щось летить". За этот чат-бот можно сообщить об угрозе в небе (ракета, беспилотник или самолет)", - добавил Козицкий.

Напомним, недавно российские военные ракетами обстреляли тяговую подстанцию на Золочевщине.

Также войска РФ открыли огонь по тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.

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