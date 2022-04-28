Близько 22800 військових та 970 танків: Генштаб оновив втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими. При цьому було знищено 970 танків та 187 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 складають:
У Генштабі зазначають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
"Дані уточнюються", - додають у відомстві.
Нагадаємо, українські підрозділи протиповітряної оборони над Одесою збили російський безпілотник.
Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну над Львівською областю сили ППО збили 20 крилатих ракет ворога. Також було знищено близько 10 БПЛА країни-агресора.
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