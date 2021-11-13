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Около 200 подписантов. Климатический саммит в Глазго принял итоговое заявление

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Шотландия, Суббота 13 ноября 2021 23:19
Около 200 подписантов. Климатический саммит в Глазго принял итоговое заявление Фото: на климатическом саммите в Глазго подписали итоговый документ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Подписан итоговый документ на климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия). Его подписали около 200 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Документ под названием "Климатический пакт Глазго" был принят в субботу вечером примерно 200 международными делегациями после двух недель напряженных переговоров.

В нем страны обязываются взять на себя более амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, начиная со следующего года.

Текст призывает развитые страны к 2025 году как минимум удвоить свой коллективный вклад в финансирование адаптации по изменению климата по сравнению с уровнями 2019 года для адаптации в развивающихся странах. Там не упоминается конкретный механизм компенсации убытков более бедным странам, которые уже страдают от глобального потепления.

В тексте впервые упоминается необходимость решения проблемы угля и ископаемого топлива, которые являются причиной подавляющего большинства выбросов парниковых газов. Однако в самый последний момент этот параграф был сильно ослаблен под давлением нескольких стран, таких как Индия и Китай.

В нем говорится, что страны не обязывают ускорить усилия по поэтапному отказу от угля без системы улавливания (углекислого газа) и неэффективных субсидий на ископаемое топливо, а должны "постепенно сокращать" его использование. Перед голосованием швейцарская делегация заявила, что "разочарована этим изменением".

Пакт получил критику экспертов, которые говорят о том, что данный документ не поможет сократить выбросы до нужной степени.

"Конференция COP26 завершилась сегодня с чувством глухого диалога между странами-загрязнителями и уязвимыми странами. Они выходят разочарованными, разочарованными и, прежде всего, беспомощными перед лицом наихудших последствий изменения климата. Принятые обязательства по-прежнему недостаточны для того, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5 ° C и ограничило глобальный рост", - заявила климатический эксперт из неправительственной организации CARE Фанни Петитбон.

Напомним, ранее на саммите подписали документ о сохранении лесов. Страны обязались покончить с вырубкой.

Также сообщалось, что на климатическом саммите страны обещали сократить использование угля. Под этим документом подписалась Украина.

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