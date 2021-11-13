Близько 200 підписантів. Кліматичний саміт в Глазго прийняв підсумкову заяву

Підписано підсумковий документ на кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія). Його підписали близько 200 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Документ під назвою "Кліматичний пакт Глазго" був прийнятий в суботу ввечері приблизно 200 міжнародними делегаціями після двох тижнів напружених переговорів.

У ньому країни зобов'язуються взяти на себе більш амбітні зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів, починаючи з наступного року.

Текст закликає розвинені країни до 2025 року як мінімум подвоїти свій колективний внесок у фінансування адаптації щодо зміни клімату в порівнянні з рівнями 2019 року для адаптації в країнах, що розвиваються. Там не згадується конкретний механізм компенсації збитків біднішим країнам, які вже страждають від глобального потепління.

В тексті вперше згадується необхідність вирішення проблеми вугілля і викопного палива, які є причиною переважної більшості викидів парникових газів. Однак в самий останній момент цей параграф був сильно ослаблений під тиском декількох країн, таких як Індія і Китай.

У ньому говориться, що країни не зобов'язують прискорити зусилля з поетапного відмови від вугілля без системи уловлювання (вуглекислого газу) і неефективних субсидій на викопне паливо, а повинні "поступово скорочувати" його використання. Перед голосуванням Швейцарська делегація заявила, що "розчарована цією зміною".

Пакт отримав критику експертів, які говорять про те, що даний документ не допоможе скоротити викиди до потрібного ступеня.