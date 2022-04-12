Около 19600 человек и 140 вертолетов: Генштаб сообщил о боевых потерях РФ
Фото: Боевые потери РФ составляют около 19600 человек и 140 вертолетов (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 19 600 человек
- танки - 732 единиц
- боевые бронированные машины - 1946 единиц
- артиллерийские системы - 349 единицы
- РСЗО - 111 единиц
- средства ПВО - 63 единицы
- самолеты - 157 единиц
- вертолеты - 140 единицы
- автомобильная техника - 1406 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 124 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия получает из Ирака боеприпасы и военную технику через сети контрабанды оружия.
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