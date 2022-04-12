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Около 19600 человек и 140 вертолетов: Генштаб сообщил о боевых потерях РФ

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Киев, Вторник 12 апреля 2022 09:10
Около 19600 человек и 140 вертолетов: Генштаб сообщил о боевых потерях РФ Фото: Боевые потери РФ составляют около 19600 человек и 140 вертолетов (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 19 600 человек
  • танки - 732 единиц
  • боевые бронированные машины - 1946 единиц
  • артиллерийские системы - 349 единицы
  • РСЗО - 111 единиц
  • средства ПВО - 63 единицы
  • самолеты - 157 единиц
  • вертолеты - 140 единицы
  • автомобильная техника - 1406 единицы
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 76 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 124 единицы
  • специальная техника - ​25 единиц
  • пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия получает из Ирака боеприпасы и военную технику через сети контрабанды оружия.

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