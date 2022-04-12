Близько 19600 осіб і 140 вертольотів: Генштаб повідомив про бойові втрати РФ
Фото: бойові втрати РФ становлять близько 19600 осіб і 140 вертольотів (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 19 600 осіб особового складу. При цьому були знищені 140 вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 600 осіб
- танки - 732 одиниць
- бойові броньовані машини - 1946 одиниць
- артилерійські системи - 349 одиниці
- РСЗВ - 111 одиниць
- засоби ППО - 63 одиниці
- літаки - 157 одиниць
- вертольоти - 140 одиниці
- автомобільна техніка - 1406 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія отримує з Іраку боєприпаси і військову техніку через мережі контрабанди зброї.
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