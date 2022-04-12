Близько 19600 осіб і 140 вертольотів: Генштаб повідомив про бойові втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 19 600 осіб особового складу. При цьому були знищені 140 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Нагадаємо, Росія отримує з Іраку боєприпаси і військову техніку через мережі контрабанди зброї.

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