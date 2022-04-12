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Близько 19600 осіб і 140 вертольотів: Генштаб повідомив про бойові втрати РФ

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 09:10
Близько 19600 осіб і 140 вертольотів: Генштаб повідомив про бойові втрати РФ Фото: бойові втрати РФ становлять близько 19600 осіб і 140 вертольотів (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 19 600 осіб особового складу. При цьому були знищені 140 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 600 осіб
  • танки - 732 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1946 одиниць
  • артилерійські системи - 349 одиниці
  • РСЗВ - 111 одиниць
  • засоби ППО - 63 одиниці
  • літаки - 157 одиниць
  • вертольоти - 140 одиниці
  • автомобільна техніка - 1406 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія отримує з Іраку боєприпаси і військову техніку через мережі контрабанди зброї.

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