Около 150 военных за сутки: названы новые потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 29 750 российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли более 1320 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские военные понесли на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожили 35 солдат армии РФ и несколько боевых машин пехоты.

В то же время британская разведка считает, что старые советские танки Т-62, которые Россия сейчас перебрасывает в Украину, станут легкой мишенью для ВСУ.

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