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Близько 150 військових за добу: названі нові втрати Росії

Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Також окупанти втратили понад 1320 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 27 травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 29 750 (+150)
  • Танки - 1322 (+7)
  • Бойові броньовані машини - 3246 (+11)
  • Артилерійські системи - 623 (+6)
  • РСЗВ - 201 (+0)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 206 (+0)
  • Вертольоти - 170 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1)
  • Крилаті ракети - 115 (+1)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2226 (+1)
  • Спеціальна техніка - 48 (+1)

У Генштабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські військові зазнали на Авдіївському напрямку.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ знищили 35 солдатів армії РФ і кілька бойових машин піхоти.

Разом з тим британська розвідка вважає, що старі радянські танки Т-62, які Росія зараз перекидає в Україну, стануть легкою мішенню для ЗСУ.

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