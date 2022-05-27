ВСУ на южном направлении за день выполнили 100 боевых задач и уничтожили несколько БМП

Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ во взаимодействии с авиацией на южном участке боевых действий выполнили более 100 огневых задач. Предварительно уничтожены 35 солдат армии РФ и несколько боевых машин пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".