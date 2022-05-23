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Около 150 военных за сутки: Генштаб сообщил о новых потерях России

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 08:58
Около 150 военных за сутки: Генштаб сообщил о новых потерях России Фото: войска РФ в войне против Украины потеряли около 29200 военнослужащих (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 своих военных. Также было уничтожено почти 1300 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских оккупантов на 23 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29200 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1293 (+8),
  • боевых бронированных машин - 3166 (+25),
  • артиллерийских систем - 604 (+5) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+0) ед,
  • вертолетов - 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 476 (+6),
  • крылатые ракеты - 110 (+3),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12),
  • специальная техника - 43 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, вчера оккупанты понесли потери на Донбассе. В частности, было уничтожено большое количество техники, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.

Кроме того, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".

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