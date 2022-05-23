Около 150 военных за сутки: Генштаб сообщил о новых потерях России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 своих военных. Также было уничтожено почти 1300 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, вчера оккупанты понесли потери на Донбассе. В частности, было уничтожено большое количество техники, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.

Кроме того, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".

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