Около 150 военных за сутки: Генштаб сообщил о новых потерях России
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 своих военных. Также было уничтожено почти 1300 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 23 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29200 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1293 (+8),
- боевых бронированных машин - 3166 (+25),
- артиллерийских систем - 604 (+5) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 204 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 476 (+6),
- крылатые ракеты - 110 (+3),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12),
- специальная техника - 43 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Бахмутском направлении.
Напомним, вчера оккупанты понесли потери на Донбассе. В частности, было уничтожено большое количество техники, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.
Кроме того, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".
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