Близько 150 військових за добу: Генштаб повідомив про нові втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 200 своїх військових. Також було знищено майже 1300 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1293 (+8),
- бойових броньованих машин - 3166 (+25),
- артилерійських систем - 604 (+5) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків - 204 (+0) од,
- вертольотів - 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
- крилаті ракети - 110 (+3),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12),
- спеціальна техніка - 43 (+0).
За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, вчора окупанти зазнали втрат на Донбасі. Зокрема, було знищено велику кількість техніки, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.
Крім того, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у регіон єдину групу бойових машин"Термінатор".
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