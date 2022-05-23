ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 150 військових за добу: Генштаб повідомив про нові втрати Росії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 травня 2022 08:58
Близько 150 військових за добу: Генштаб повідомив про нові втрати Росії Фото: війська РФ у війні проти України втратили близько 29200 військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 200 своїх військових. Також було знищено майже 1300 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1293 (+8),
  • бойових броньованих машин - 3166 (+25),
  • артилерійських систем - 604 (+5) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків - 204 (+0) од,
  • вертольотів - 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
  • крилаті ракети - 110 (+3),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12),
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, вчора окупанти зазнали втрат на Донбасі. Зокрема, було знищено велику кількість техніки, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.

Крім того, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у регіон єдину групу бойових машин"Термінатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення