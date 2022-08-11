Около 13 тысяч белорусов согласились участвовать в войне против Украины, - Генштаб

До 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных согласились принимать участие в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

"Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", - заявил Громов.

По его словам, главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".