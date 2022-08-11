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Близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України, - Генштаб

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 15:32
Близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України, - Генштаб Фото: близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових погодилися брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Уздовж держкордону України розгорнуто і виконують завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", - заявив Громов.

За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні, оскільки "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

Нагадаємо, раніше Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території - до 13 серпня.

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Білорусь Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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