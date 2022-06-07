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Около 110 оккупантов за сутки: названы потери России в Украине

Фото: российские оккупанты за сутки потеряли 110 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 360 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Боевые потери оккупантов на 7 июня ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 31360 (+110);
  • Танки - 1390 (+4);
  • Боевые бронированные машины - 3416 (+16);
  • Артиллерийские системы - 694 (+4);
  • РСЗО - 207 (+0);
  • Средства ПВО - 96 (+1);
  • Самолеты - 212 (+1);
  • Вертолеты - 177 (+1);
  • БПЛА оперативно - тактического уровня - 553 (+2);
  • Крылатые ракеты - 125 (+0);
  • Корабли / катера - 13 (+0);
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2405 (+10);
  • Специальная техника - 53 (+0).

Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.

Кроме того, ВСУ нанесли два удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и еще два по складам с боеприпасами в Николаевской области.

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