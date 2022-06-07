Около 110 оккупантов за сутки: названы потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 360 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери оккупантов на 7 июня ориентировочно составили:
Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.
Кроме того, ВСУ нанесли два удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и еще два по складам с боеприпасами в Николаевской области.