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Около 20 300 военных и свыше 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 09:54
Около 20 300 военных и свыше 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России Фото: российские войска теряют живую силу в Украине (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 20 300 человек
  • Танки - 773
  • Боевые бронированные машины - 2002
  • Артиллерийские системы - 376
  • РСЗО - 127
  • Средства ПВО - 66
  • Самолеты - 165
  • Вертолеты - 146
  • Автомобильная техника - 1471
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 148
  • Специальная техника - ​​27
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник в Донецкой области.

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