Около 20 300 военных и свыше 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России
Фото: российские войска теряют живую силу в Украине (GettyImages)
С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 20 300 человек
- Танки - 773
- Боевые бронированные машины - 2002
- Артиллерийские системы - 376
- РСЗО - 127
- Средства ПВО - 66
- Самолеты - 165
- Вертолеты - 146
- Автомобильная техника - 1471
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 148
- Специальная техника - 27
- Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник в Донецкой области.
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