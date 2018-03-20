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Интервью

Около 1 тыс. украинцев получили компенсации за некачественное электроснабжение

НовостиЭнергетика    20.03.2018 - 12:57
Фото: украинцы начали получать компенсацию за отключения электроэнергии (фото из открытых источников)
Фото: украинцы начали получать компенсацию за отключения электроэнергии (фото из открытых источников)

Сумма выплат составила около 117 тыс. гривен

Впервые в Украине 1000 потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Как сообщается, заявки о компенсации еще 120 тыс. потребителей находятся на рассмотрении комиссии.

Так, за 2017 года компенсации получили 913 потребителей, общая сумма выплат составила 116,95 тыс. гривен. Выплаты были осуществлены предприятиями энергетики 8 областей.

Из этой суммы, 90% компенсаций за некачественные услуги по электроснабжению выплатили "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Фото: наибольшие суммы выплат компенсаций

Отметим, что компенсации потребителям за несоблюдение облэнерго стандартов качества предоставления услуг начисляются согласно утвержденного НКРЕКП Порядка обеспечения стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению (постановление от 18.10.2016 № 1841).

Порядок определяет перечень общих и гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению и регулирует отношения, связанные с поставками электроэнергии в соответствии с общими и гарантированных стандартов качества, защитой прав потребителей и предоставлением энергопоставщиком или электрораспределительных предприятий компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению потребителям или заказчикам (в случае несоблюдения гарантированных стандартов качества при присоединении к э их сетей).

В то же время, в 2017 году должны были получить компенсации почти 120 тыс. потребителей (по данным реестров перерывов в электроснабжении, реестров письменных обращений населения и оказание услуг, ведутся компаниями). Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка или предоставление недостоверной информации в формах отчетности № 11-НКРЕКП и № 12-НКРЕКП (постановление от 23.03.2017 № 345).

Учитывая указанное, регулятор в 2018 году при проведении проверок облэнерго особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушения Порядка компании будут обязаны предоставить потребителям компенсации в двойном размере.

Кроме этого НКРЕКП обязательно изымать в облэнерго из структуры тарифов на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями и / или поставке электроэнергии по регулируемому тарифу средства в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации.

Напомним, в Киеве потребители получили платежные квитанции за электроэнергию с реквизитами ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети", которая с 1 марта предоставляют услуги по поставке и распределению электроэнергии в Киеве в качестве правоприемника "Киевэнерго".

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Теги: Электроэнергия, Компенсация, выплаты
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