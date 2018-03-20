Близько 1 тис. українців отримали компенсацію за неякісне електропостачання

Вперше в Україні 1000 споживачів отримали компенсацію від обленерго за недотримання стандартів якості електропостачання. Про це повідомляє прес-служба НКРЭКУ.

Як повідомляється, заявки про компенсації ще 120 тис. споживачів знаходяться на розгляді комісії.

Так, за 2017 року компенсацію отримали 913 споживачів, загальна сума виплат склала 116,95 тис. гривень. Виплати були здійснені підприємствами енергетики 8 областей.

З цієї суми 90% компенсацій за неякісні послуги з електропостачання виплатили "Одесаобленерго" і "Київобленерго".

Фото: найбільші суми виплат компенсацій

Зазначимо, що компенсації споживачам за недотримання обленерго стандартів якості надання послуг нараховуються згідно затвердженого НКРЕКП Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання (постанова від 18.10.2016 № 1841).

Порядок визначає перелік загальних і гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та регулює відносини, пов'язані з поставками електроенергії у відповідності із загальними та гарантованих стандартів якості, захистом прав споживачів і наданням енергопостачальником або електророзподільних підприємств компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості при приєднанні до е їх мереж)

У той же час, в 2017 році повинні були отримати компенсації майже 120 тис. споживачів (за даними реєстрів перерв в електропостачанні, реєстрів письмових звернень населення і надання послуг, проводяться компаніями). Це може свідчити про невиконання компаніями вимог Порядку або надання недостовірної інформації у формах звітності № 11-НКРЕКП і № 12-НКРЕКП (постанова від 23.03.2017 № 345).

Враховуючи зазначене, регулятор в 2018 році при проведенні перевірок обленерго особливу увагу буде приділяти виконанню компаніями вимог Порядку про надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушення Порядку компанії будуть зобов'язані надати споживачам компенсації у подвійному розмірі.

Крім цього НКРЕКП обов'язково вилучати в обленерго зі структури тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та / або постачання електроенергії за регульованим тарифом кошти в п'ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації.

Нагадаємо, в Києві споживачі отримали платіжні квитанції за електроенергію з реквізитами ПАТ "ДТЕК Київські Електромережі", яка з 1 березня надають послуги з постачання і розподілу електроенергії в Києві в якості правоприемника "Київенерго".