В околицях Києва сталася аварія за участі шести авто: багато поранених (фото)

"Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва сьогодні вранці. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на 17-му км Брест-Литовського шосе, сталося зіткнення шести автомобілів, в яких попередньо травмувались пʼятеро осіб.

Фото з місця аварії на околицях Києва 14 квітня (t.me/gunpKyiv)

Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, механізм ДТП та всі обставини встановлюються.

ДТП у Києві

У січні під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали. А в лютому у Києві, на Оболоні, сталася ДТП, в якій постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.

А 6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано. Двома днями пізніше в Києві, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.