В окрестностях Киева произошла авария с участием шести авто: много раненых (фото)

"Информация о ДТП поступила в полицию Киева сегодня утром. На место оперативный дежурный направил врачей, следственно-оперативную группу по расследованию ДТП и экипажем патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что на 17-м км Брест-Литовского шоссе произошло столкновение шести автомобилей, в которых предварительно травмировались пять человек.

Фото с места аварии в окрестностях Киева 14 апреля (t.me/gunpKyiv)

Полицейские и медики продолжают работу на месте происшествия, механизм ДТП и все обстоятельства устанавливаются.

ДТП в Киеве

В январе под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали. А в феврале в Киеве, на Оболони, произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, среди которых ребенок.

А 6 ноября 2023 года в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

Двумя днями позже в Киеве, 8 ноября, произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.