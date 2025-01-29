На околицях Чернігова пролунав вибух, РФ атакує місто дронами

Обстріли Чернігова та області

Російські війська вже не вперше обстрілюють Чернігів. Наприклад, російські окупанти завдали потрійного удару по Чернігову 3 січня. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М". Тоді постраждали шестеро людей.

А в листопаді минулого року російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. В результаті ворожої атаки в області зафіксовані пошкодження.

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