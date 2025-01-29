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На околицях Чернігова пролунав вибух, РФ атакує місто дронами

Фото: на околицях Чернігова пролунав вибух, РФ атакує місто дронами 29 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакують Чернігів дронами 29 січня. На околицях міста вже чули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВА Чернігова Дмитра Брижинського.

"Ворог вчергове здійснює атаку шахедами. На околицях міста зафіксовано вибух "Шахеда", - розповів він.

За його словами, інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога в Україні

Наразі в Україні оголошено тривогу в кількох областях - Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській. 

"БПЛА на півночі Сумщини. Курсом - на Чернігівщину", - попередили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні (актуальна карта)

Наслідки вибуху у Чернігові

У результаті вибуху "Шахеду" виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. 

"Жертв серед населення немає", - зазначив Брижинський.

На місці події працюють підрозділи ДСНС.

Обстріли Чернігова та області

Російські війська вже не вперше обстрілюють Чернігів. Наприклад, російські окупанти завдали потрійного удару по Чернігову 3 січня. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М". Тоді постраждали шестеро людей.

А в листопаді минулого року російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. В результаті ворожої атаки в області зафіксовані пошкодження.

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