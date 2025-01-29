На околицях Чернігова пролунав вибух, РФ атакує місто дронами

Російські війська атакують Чернігів дронами 29 січня. На околицях міста вже чули вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВА Чернігова Дмитра Брижинського.
"Ворог вчергове здійснює атаку шахедами. На околицях міста зафіксовано вибух "Шахеда", - розповів він.
За його словами, інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.
Наразі в Україні оголошено тривогу в кількох областях - Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській.
"БПЛА на півночі Сумщини. Курсом - на Чернігівщину", - попередили в Повітряних силах.
У результаті вибуху "Шахеду" виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.
"Жертв серед населення немає", - зазначив Брижинський.
На місці події працюють підрозділи ДСНС.
Російські війська вже не вперше обстрілюють Чернігів. Наприклад, російські окупанти завдали потрійного удару по Чернігову 3 січня. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М". Тоді постраждали шестеро людей.
А в листопаді минулого року російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. В результаті ворожої атаки в області зафіксовані пошкодження.
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