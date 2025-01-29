В окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронами

Российские войска атакуют Чернигов дронами 29 января. На окраинах города уже слышали взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ГВА Чернигова Дмитрия Брижинского.
"Враг в очередной раз осуществляет атаку шахедами. На окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда", - рассказал он.
По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На данный момент в Украине объявлена тревога в нескольких областях - Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской.
"БПЛА на севере Сумщины. Курсом - на Черниговщину", - предупредили в Воздушных силах.
В результате взрыва "Шахеда" возник пожар в двух нежилых зданиях.
"Жертв среди населения нет", - отметил Брижинский.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.
Российские войска уже не впервые обстреливают Чернигов. Например, российские оккупанты нанесли тройной удар по Чернигову 3 января. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М". Тогда пострадали шесть человек.
А в ноябре прошлого года российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки в области зафиксированы повреждения.
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