В окрестностях Чернигова прогремел взрыв, РФ атакует город дронами

Обстрелы Чернигова и области

Российские войска уже не впервые обстреливают Чернигов. Например, российские оккупанты нанесли тройной удар по Чернигову 3 января. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М". Тогда пострадали шесть человек.

А в ноябре прошлого года российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки в области зафиксированы повреждения.

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