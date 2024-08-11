На околицях Білої Церкви пролунали два вибухи

У ніч на 11 серпня на околицях Білої Церкви було чути вибухи. Військові попереджали про загрозу безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, на околицях міста пролунали два потужних вибухи. До цього військові попереджали, що у бік Київської області летять ударні безпілотники противника.

О 03:47 у Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Тож по цілях працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні КОВА.