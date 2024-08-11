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В окрестностях Белой Церкви прогремели два взрыва

Воскресенье 11 августа 2024 03:51
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В окрестностях Белой Церкви прогремели два взрыва Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 августа в окрестностях Белой Церкви были слышны взрывы. Военные предупреждали об угрозе беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, в окрестностях города прогремели два мощных взрыва. До этого военные предупреждали, что в сторону Киевской области улетают ударные беспилотники противника.

В 03:47 в Киевской областной военной администрации подтвердили, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА. Поэтому по целям работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении КОВА.

Напомним, что ранее, в 00:27, военные сообщили об угрозе применения баллистики. В связи с этим в Киеве и ряде других регионов объявили сигнал воздушной тревоги. Кроме того, в столице были слышны звуки взрывов.

Через некоторое время объявили отбой тревоги. Но в 02:58 вновь прозвучал сигнал. На этот раз из-за угрозы применения вражеских беспилотников, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

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