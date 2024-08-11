В окрестностях Белой Церкви прогремели два взрыва

В ночь на 11 августа в окрестностях Белой Церкви были слышны взрывы. Военные предупреждали об угрозе беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, в окрестностях города прогремели два мощных взрыва. До этого военные предупреждали, что в сторону Киевской области улетают ударные беспилотники противника.

В 03:47 в Киевской областной военной администрации подтвердили, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА. Поэтому по целям работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении КОВА.