На околиці Києва виявили залишки "Шахеда" з бойовою частиною (відео)

На околиці Києва було виявлено залишки збитого "Шахеда" з бойовою частиною, яка не здетонувала. Правоохоронцям довелося знищити дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у місті Києві.
З повідомленням про підозрілий предмет до поліції Києва звернувся місцевий житель. Він розповів, що прогулювався і помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотний літальний апарат, який використовують окупанти під час атаки на міста України.
Фото: Залишки дрона (kyiv.npu.gov.ua)
На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, де виявили уламки безпілотного літального апарату "Шахед" та його бойову частину, яка не здетонувала.
Правоохоронці огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника і доставили його в безпечне місце, де знищили.
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А пізніше сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область
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