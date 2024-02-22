На окраине Киева обнаружили остатки "Шахеда" с боевой частью (видео)

С сообщением о подозрительном предмете в полицию Киева обратился местный житель. Он рассказал, что прогуливался и заметил на земле часть предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, который используют оккупанты во время атаки на города Украины.

Фото: Остатки дрона (kyiv.npu.gov.ua)

На место вызова прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, где обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата "Шахед" и его боевую часть, которая не сдетонировала.

Правоохранители оградили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили его в безопасное место, где уничтожили.

Саперы регулярно уничтожают остатки ракет и бомб РФ

В январе в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

В начале февраля правоохранители в Харьковской области обнаружили боевые части российских средств поражения. Речь идет, в частности, и о ракете Х-32.

А позже саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область